Jaipur Internet Ban : नंदपुरी-गैटोर क्षेत्र में जेडीए ने आज से शुरू किया शेष अतिक्रमण हटाना, इंटरनेट सेवाएं बंद

पुलिस कमिश्नरेट जयपुर तथा जयपुर उत्तर और जयपुर पूर्व जिलों के 34 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध सोमवार रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इनमें रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, जयसिंहपुरा खोर, बस्सी, कानोता, तूंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, जामडोली, एसएमएस अस्पताल, गांधी नगर, लालकोठी, मोतीडूंगरी, एयरपोर्ट जयपुर, मालवीय नगर, जवाहर सर्कल, बजाज नगर, खोह नागोरियान, सांगानेर, प्रताप नगर, रामनगरिया, मालपुरा गेट क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, झालाना डूंगरी के आसपास का क्षेत्र इससे मुक्त रहेगा।