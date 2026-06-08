Jaipur Internet Ban : नंदपुरी-गैटोर क्षेत्र में जेडीए ने आज से शुरू किया शेष अतिक्रमण हटाना, इंटरनेट सेवाएं बंद

Jaipur Internet Ban : जयपुर में जेडीए की कार्रवाई से पहले रविवार को नंदपुरी इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। फोटो पत्रिका
Jaipur Internet Ban : मालवीय नगर के नंदपुरी-गैटोर क्षेत्र में 80 फीट सड़क चौड़ीकरण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। जेडीए और पुलिस प्रशासन की करीब 15 दिन की समझाइश का सकारात्मक असर सामने आया है। सड़क सीमा में आ रहे मंदिर, मस्जिद, मजार, चबूतरे और सत्संग भवन जैसी धार्मिक संरचनाओं को संबंधित लोगों ने आपसी सहमति से हटाना शुरू कर दिया है। रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने निर्माण हटाए। शेष अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जेडीए सोमवार सुबह छह बजे से शुरू करेगा।
कार्रवाई को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। इस संबंध में संभागीय आयुक्त वे. सरवण कुमार ने आदेश जारी किए है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं, अफवाह या भड़काऊ सामग्री प्रसारित होने की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इससे पहले 26 दिसंबर 2025 को चौमूं में धार्मिक स्थल को लेकर हुए विवाद के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थीं।
पुलिस कमिश्नरेट जयपुर तथा जयपुर उत्तर और जयपुर पूर्व जिलों के 34 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध सोमवार रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इनमें रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, जयसिंहपुरा खोर, बस्सी, कानोता, तूंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, जामडोली, एसएमएस अस्पताल, गांधी नगर, लालकोठी, मोतीडूंगरी, एयरपोर्ट जयपुर, मालवीय नगर, जवाहर सर्कल, बजाज नगर, खोह नागोरियान, सांगानेर, प्रताप नगर, रामनगरिया, मालपुरा गेट क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, झालाना डूंगरी के आसपास का क्षेत्र इससे मुक्त रहेगा।
मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 80 फीट निर्धारित है, जबकि मौके पर कई स्थानों पर यह 40 से 50 फीट ही रह गई थी। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से हो, जेडीए ने कार्रवाई को व्यवस्थित और विवादरहित बनाए रखने के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया है। उपायुक्तों के नेतृत्व में गठित इन टीमों में तहसीलदार, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और पटवारी शामिल हैं। टीमें 8 और 9 जून को मौके पर तैनात रहेंगी। अधिकारी तीन पारियों में 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे।
कार्रवाई के दौरान सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने या भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सचिन मित्तल, पुलिस कमिश्नर
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