21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

डूंगरपुर

Rajasthan : डूंगरपुर पुलिस को बड़ी सफलता, ₹160 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का मास्टरमाइंड घनश्याम कलाल गिरफ्तार

Cyber Fraud : डूंगरपुर पुलिस ने दुबई से संचालित होने वाले ₹160 करोड़ की साइबर ठगी के अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सरगना घनश्याम कलाल को गिरफ्तार किया है। गिरोह के 4 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 21, 2026

Dungarpur police arrested ₹160 crore international cyber fraud mastermind Ghanshyam Kalal

Rajasthan Cyber Fraud : डूंगरपुर पुलिस एसपी ऑफिस। फाइल फोटो पत्रिका

Cyber Fraud : साइबर क्राइम के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई से देशभर में 160 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले शातिर आरोपी घनश्याम कलाल पुत्र नरेंद्र कलाल को पुलिस ने उदयपुर के बलीचा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक हंसाराम चौधरी ने बताया कि आरोपी डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा का निवासी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दुबई से बैंकॉक, नेपाल और भूटान के रास्ते असम व केरल होते हुए राजस्थान लौट रहा है। मुखबिर की जानकारी पर पुलिस टीम ने उदयपुर के बलीचा में दबिश देकर उसे धर दबोचा।

बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत

जांच में सामने आया कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर आम लोगों और कॉलेज छात्रों को निशाना बनाता था। लोगों को सरकारी योजनाएं दिलाने और फ्री पैन कार्ड बनवाने का लालच दिया जाता था। विश्वास जीतने के लिए बैंक कर्मचारी कौशल प्रजापत खुद आरोपी के साथ जाता था।

खाता खुलते ही पासबुक, एटीएम और बैंक किट आरोपी अपने पास रख लेते थे। ये खाते और बैंक किट गल्फ देशों में बैठे बड़े साइबर ठगों को बेच दिए जाते थे। ठगी की राशि इन्हीं खातों में ट्रांसफर होती थी, जिसे स्थानीय ठग बैंक से निकालकर गल्फ देशों के ठगों तक पहुंचाते थे और बदले में मोटा कमीशन पाते थे।

पीड़ितों की रिपोर्ट से खुला पूरा राज

मामले की शुरुआत 2 अलग-अलग पीड़ितों की शिकायतों से हुई थी। डूंगरपुर के धंबोला बांसिया निवासी लालशंकर रोत ने रिपोर्ट दी थी कि विक्रम मालीवाड़ा और उसके साथियों ने फ्री पैन कार्ड का झांसा देकर खाता खुलवाया और बैंक किट रख लिया था। इस अकेले खाते से 81.69 लाख का अवैध लेन-देन किया गया।

पुलिस इस मामले में बैंक कर्मी कौशल कुम्हार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक अन्य पीडि़त सागवाड़ा निवासी अशोक डांगी की शिकायत पर जांच की गई, जिसमें नीलेश उर्फ नरेश कलाल ने खाता खुलवाकर 11.88 लाख का संदिग्ध लेन-देन किया था। पुलिस ने नीलेश को भी गिरफ्तार कर लिया था।

450 से अधिक लोग शिकार, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने अब तक 450 से अधिक लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर देशभर में 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरा-फेरी की है। इस पूरे मामले में घनश्याम कलाल से पहले 4 अन्य आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।

आरोपी से गहन पूछताछ जारी

कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में पुलिस निरीक्षक मुकेश मेघवाल, एएसआई छत्तर सिंह, कांस्टेबल अभिषेक और सत्येंद्र शामिल रहे। आरोपी से गहन पूछताछ जारी है, जिससे कई और बड़े खुलासों की उम्मीद है।

Rajasthan : करौली में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने विषाक्त पदार्थ खाया, दंपती और एक पुत्र की मौत, दूसरा गंभीर

ये भी पढ़ें
Rajasthan Karauli family four members consumed toxic substance three died

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 04:34 pm

Published on:

21 Jul 2026 04:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan : डूंगरपुर पुलिस को बड़ी सफलता, ₹160 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का मास्टरमाइंड घनश्याम कलाल गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: 6 वर्षीय मासूम की मौत, चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षण थे; पूरे गांव में अलर्ट

Rajasthan Dungarpur News
डूंगरपुर

वडोदरा में राजस्थान के छात्र की हत्या: पिता को बचाने दौड़ा बेटा, चाकू के हमले में गई जान

murder
डूंगरपुर

Rajasthan Transfer Update : शिक्षा विभाग का आदेश, मातृत्व अवकाश पर चल रहीं शिक्षिकाओं को मिली विशेष छूट

Rajasthan Transfer Update Education Department Order female teachers maternity leave relief
डूंगरपुर

राजस्थान के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल बनवीर का हार्ट अटैक से निधन, मेक्सिको जाते समय समुद्र के बीच बिगड़ी तबीयत

Orthopedist Dr Anil Banveer Dies
डूंगरपुर

BAP सांसद राजकुमार रोत के गनमैन पर जानलेवा हमला, साथी कांस्टेबल ने चाकू से किया वार, जानें क्या है पूरा मामला

Dungarpur MP Rajkumar Roat Gunman Stabbed Police Line Constable Arrested
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.