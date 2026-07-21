Rajasthan : डूंगरपुर पुलिस को बड़ी सफलता, ₹160 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का मास्टरमाइंड घनश्याम कलाल गिरफ्तार

Cyber Fraud : साइबर क्राइम के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई से देशभर में 160 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले शातिर आरोपी घनश्याम कलाल पुत्र नरेंद्र कलाल को पुलिस ने उदयपुर के बलीचा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक हंसाराम चौधरी ने बताया कि आरोपी डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा का निवासी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दुबई से बैंकॉक, नेपाल और भूटान के रास्ते असम व केरल होते हुए राजस्थान लौट रहा है। मुखबिर की जानकारी पर पुलिस टीम ने उदयपुर के बलीचा में दबिश देकर उसे धर दबोचा।