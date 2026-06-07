पहले ही टेस्ट में छाए राजस्थान के मानव सुथार, स्पिन के जाल में फंसे अफगानी बल्लेबाज, 5 में से 3 विकेट झटके

मानव सुथार के शानदार प्रदर्शन का असर कॉमेंट्री बॉक्स में भी देखने को मिला। लाइव प्रसारण के दौरान कॉमेंटेटरों ने युवा स्पिनर की जमकर सराहना की और श्रीगंगानगर की कठिन जलवायु का विशेष उल्लेख किया। कॉमेंटेटरों ने कहा कि श्रीगंगानगर में, जहां गर्मियों के दौरान तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, वहां से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना आसान नहीं होता। कॉमेंट्री के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि मानव सुथार ने कठोर परिस्थितियों में अभ्यास कर अपनी प्रतिभा को निखारा है और उसी मेहनत का परिणाम आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है।