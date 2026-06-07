Jodhpur: दवा के ओवरडोज से बिगड़ी जवान की तबीयत, कार्डियक अरेस्ट के बाद मौत, सैन्य सम्मान से अंतिम विदाई

जोधपुर। देश की सेवा में तैनात जोधपुर जिले के सामराऊ गांव के जवान जयप्रकाश की असामयिक मौत ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। 10 दिन की छुट्टियां बिताकर अपनी यूनिट लौट रहे 30 वर्षीय जवान की रास्ते में तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में उपचार के बाद उनका निधन हो गया। रविवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जवान के निधन से सामराऊ सहित आसपास के गांवों में शोक की लहर छा गई।