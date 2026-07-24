सुरक्षा घेरे में बनी कचरा प्लांट की सड़क, खाली रहा विरोध का मैदान

नरसिंहपुरा में प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट के विरोध में हुए आंदोलन के बाद पुलिस ने 17 नामजद और अन्य कई लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। नगर परिषद के सहायक अभियंता की ओर से दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आंदोलन के दौरान भीड़ ने प्लांट की जमीन पर लगी तारबंदी, लोहे का गेट और पिलर तोड़ दिए, जिससे सरकार को करीब 22.75 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इधर, घमूड़वाली पुलिस ने इस तोड़फोड़ करने के आरोप में छह लोगों को शांति भंग करने के आरोप में पकड़ लिया था। वहीं रायसिंहनगर पुलिस ने भी इस प्लांट में झगड़े की आंशका को देखते हुए माकपा के श्योपतराम को डिटेन किया है। इस बीच् घमूँड़वाली थाने में नगर परिषद के सहायक अभियंता सुरेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 जुलाई को गांव मांझूवास और नरसिंहपुरा के ग्रामीण प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट के विरोध में धरने पर बैठे थे। इसी दौरान संघर्ष समिति की ओर से सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। शिकायत के अनुसार सभा में करीब 3,500 से 4,000 लोगों की भीड़ एकत्र हुई, जिनमें कई लोग ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ पहुंचे थे। रिपोर्ट में आरोप है कि सभा के दौरान वक्ताओं ने लोगों को प्रस्तावित कचरा प्लांट का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। प्रशासन के साथ वार्ता के बावजूद सहमति नहीं बनने पर भीड़ प्लांट स्थल की ओर बढ़ गई। शिकायत के अनुसार भीड़ ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और हाथों से प्लांट की जमीन के चारों ओर लगी तारबंदी, सीमेंट के पिलर और लोहे का मुख्य गेट तोड़ दिया। आरोप है कि तार और पिलर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर साथ ले जाए गए।श्रीगंगानगर, पदमपुर और सादुलशहर क्षेत्र का कचरा भी होगा निस्तारित