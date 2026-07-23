रतलाम कलेक्टर नाराज, खोला इनके खिलाफ मोर्चा

रोटेशन आधारित ड्यूटी लगाने के निर्देश

कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक और नर्सिंग अधिकारी की रोटेशन आधारित ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। यह ड्यूटी शहरी स्वास्थ्य केंद्र और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक दोनों पर लागू होगी। कलेक्टर ने गर्भवती माताओं के प्रथम त्रैमास में पंजीयन कर आवश्यक देखभाल, नवजात शिशुओं की गृह भेंट आधारित देखभाल तथा हाई रिस्क गर्भवती माताओं में एनीमिया के लिए संदर्भ सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।



शत प्रतिशत टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने के निर्देश

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को आंकड़ों का आदान-प्रदान कर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों को पोषण आहार, गर्भवती एवं प्रसूता माताओं को स्तनपान परामर्श तथा शत प्रतिशत टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए।