रतलाम रेल मंडल में यात्रियों को उपलब्ध कराई भोजन-पेयजल की सुविधा

। मुंबई सेंट्रल मंडल के घोलवड–उमरगाम रोड रेलखंड के मध्य स्थित ब्रिज क्रमांक 203 पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाने के कारण रेल परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ। इसके चलते दिल्ली–मुंबई रेलखंड पर संचालित कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा तथा मुंबई की ओर जाने वाली अनेक ट्रेनों को रतलाम मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर नियंत्रित कर निर्धारित समय तक रोका गया।
रतलाम। मुंबई सेंट्रल मंडल के घोलवड–उमरगाम रोड रेलखंड के मध्य स्थित ब्रिज क्रमांक 203 पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाने के कारण रेल परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ। इसके चलते दिल्ली–मुंबई रेलखंड पर संचालित कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा तथा मुंबई की ओर जाने वाली अनेक ट्रेनों को रतलाम मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर नियंत्रित कर निर्धारित समय तक रोका गया।
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यात्रियों की सुविधा एवं आवश्यकताओं को
ध्यान में रखते हुए रतलाम मंडल द्वारा त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मंडल के रतलाम, नामली, नागदा, मेघनगर, लिमखेड़ा, थांदला रोड तथा बामनिया स्टेशनों पर रुकी हुई ट्रेनों के यात्रियों को रेलवे प्रशासन द्वारा दाल-चावल, खिचड़ी, पोहा, केले तथा पेयजल का वितरण उपलब्धईता के अनुसार किया गया। यात्रियों को आवश्यक राहत उपलब्ध कराने का यह कार्य लगातार जारी है। इस सेवा कार्य में स्थानीय नागरिकों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। नागदा, रतलाम, मेघनगर तथा लिमखेड़ा स्टेशनों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी यात्रियों को भोजन एवं पेयजल वितरित किया गया।
रतलाम मंडल द्वारा संबंधित सभी स्टेशनों को निर्देशित किया गया है कि जब तक रेल परिचालन सामान्य नहीं हो जाता, तब तक सभी खान-पान स्टॉल अपनी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित रहेंगे। स्टेशनों पर गुणवत्तापपूर्ण खाद्य सामग्री एवं पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। पेयजल की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त वाटर कैम्पर मंगाए गए हैं। साथ ही सभी स्टॉल संचालकों को भी पर्याप्त संख्या में पानी के कैम्पर उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) एवं जीआरपी के जवान स्टेशनों पर नियमित गश्त कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी भी लगातार स्टेशनों पर उपस्थित रहकर यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं तथा स्थिति सामान्य होने तक उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही यात्रियों को समय-समय पर रेल परिचालन की अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। रतलाम मंडल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसी भी आपात अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग