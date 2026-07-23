रतलाम रेल मंडल में यात्रियों को उपलब्ध कराई भोजन-पेयजल की सुविधा

रतलाम मंडल द्वारा संबंधित सभी स्टेशनों को निर्देशित किया गया है कि जब तक रेल परिचालन सामान्य नहीं हो जाता, तब तक सभी खान-पान स्टॉल अपनी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित रहेंगे। स्टेशनों पर गुणवत्तापपूर्ण खाद्य सामग्री एवं पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। पेयजल की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त वाटर कैम्पर मंगाए गए हैं। साथ ही सभी स्टॉल संचालकों को भी पर्याप्त संख्या में पानी के कैम्पर उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।





यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) एवं जीआरपी के जवान स्टेशनों पर नियमित गश्त कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी भी लगातार स्टेशनों पर उपस्थित रहकर यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं तथा स्थिति सामान्य होने तक उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही यात्रियों को समय-समय पर रेल परिचालन की अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। रतलाम मंडल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसी भी आपात अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

