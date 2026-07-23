भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई : MLV कॉलेज का संस्थापन अधिकारी 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पहले 50 हजार रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में 40 हजार रुपए लेने पर सहमति बनी। एसीबी अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इस तरह अन्य मामलों में भी रिश्वत की मांग की थी या नहीं। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के सुपरविजन में मामले की आगे की जांच जारी है।