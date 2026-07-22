रेलवे का नया नियम: बिना बुकिंग ज्यादा लगेज ले गए तो लगेगा 6 गुना जुर्माना, राजस्थान के यात्रियों पर भी पड़ेगा असर

रेलवे के इस नए नियम का असर राजस्थान से सफर करने वाले हजारों यात्रियों पर भी पड़ेगा। प्रदेश के जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर सहित अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करते हैं। कई बार यात्री घरेलू सामान, शादी समारोह का सामान या अन्य जरूरत का ज्यादा लगेज लेकर यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रियों को अब यात्रा से पहले अपने अतिरिक्त सामान की बुकिंग करानी होगी। यात्रियों का कहना है कि रेलवे का ये कदम सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से जरूरी है लेकिन इसके साथ ही लगेज बुकिंग प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को स्टेशन पर परेशानी का सामना न करना पड़े। खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सामान की जानकारी और बुकिंग प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना जरूरी होगा।