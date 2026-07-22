22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

जैसलमेर

राजस्थान में सामूहिक नकल का खुलासा, वीक्षक ही लिखवा रहा था उत्तर, CCTV से खुली पोल; 93 परीक्षार्थी पकड़े

JNVU Exam Cheating: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक नकल पर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। विश्वविद्यालय की फ्लाइंग स्क्वॉड ने मंगलवार को जैसलमेर जिले के श्री करणी महाविद्यालय, कजोई परीक्षा केंद्र पर छापा मारकर दोपहर की पारी में 93 परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल करते पकड़ा।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Anil Prajapat

Jul 22, 2026

JNVU Exam Cheating

93 परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल करते पकड़ा। फोटो: पत्रिका

जैसलमेर। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक नकल पर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। विश्वविद्यालय की फ्लाइंग स्क्वॉड ने जैसलमेर जिले के श्री करणी महाविद्यालय, कजोई परीक्षा केंद्र पर छापा मारकर दोपहर की पारी में 93 परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल करते पकड़ा। इस दौरान बीए सैकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य की परीक्षा चल रही थी।

सबसे गंभीर बात यह रही कि जांच में सामने आया कि परीक्षा कक्ष में तैनात वीक्षक ही विद्यार्थियों को उत्तर डिक्टेट करवा रहे थे। पूरे घटनाक्रम की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई है। गौरतलब है कि यह इस सत्र में दूसरी बार है, जब विश्वविद्यालय की फ्लाइंग ने सामूहिक नकल का मामला उजागर किया है।

विश्वविद्यालय की फ्लाइंग टीम में प्रो. अमन सिंह सिसोदिया, डॉ. सुरेश चौधरी, डॉ. ललित झाला और डॉ. गौरव जैन शामिल थे। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान टीम ने परीक्षा कक्ष में अनियमितताएं देखी। जैसलमेर के कजोई परीक्षा केंद्र पर एक बड़े हॉल में बैठे विद्यार्थी नकल रहे थे और सामने खड़ा वीक्षक उन्हें बोल-बोल कर उत्तर लिखवा रहा था। इसके बाद फ्लाइंग ने उत्तर-पुस्तिकाएं जांची, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों के उत्तर, लेखनी और प्रस्तुतिकरण लगभग एक जैसे मिले।

वीक्षक अड़ा तो सीसीटीवी कैमरे चैक किए, मिला सबूत

फ्लाइंग आने की सूचना के दौरान वीक्षक और परीक्षार्थी सतर्क हो गए थे लेकिन फ्लाइंग के मामला पकड़ने पर वीक्षक अड़ गया कि ऐसा नहीं है। तब परीक्षा कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किए तब वीक्षक और परीक्षार्थियों की पोल खोल खुल गई। फ्लाइंग स्क्वॉड ने मौके पर ही सभी 93 परीक्षार्थियों के खिलाफ सामूहिक नकल का प्रकरण दर्ज कर लिया।

सभी परीक्षार्थियाें को काम करने के लिए दूसरी उत्तर पुस्तिका दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर चोट मानते हुए विस्तृत प्रतिवेदन तलब किया है। संबंधित वीक्षकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विश्वविद्यालय परीक्षा की शुचिता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। विश्वविद्यालय "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत कार्य कर रहा है और नकल अथवा परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
-प्रो. पवन कुमार शर्मा, कुलगुरु, जेएनवीयू जोधपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले आई अच्छी खबर, 30 साल बाद चुनाव लड़ने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

ये भी पढ़ें
Rajasthan Panchayat Elections 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 10:19 am

Published on:

22 Jul 2026 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / राजस्थान में सामूहिक नकल का खुलासा, वीक्षक ही लिखवा रहा था उत्तर, CCTV से खुली पोल; 93 परीक्षार्थी पकड़े

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: कागजों में गुम हो गई हरियाली… गायब हो गए पौधे, पोकरण-फलसूंड मार्ग पर लगने थे 12 हजार पौधे

ai photo
जैसलमेर

Jaisalmer: थमा इंतजार, स्वर्णनगरी पर ‘डिजिटल पहरा’, अब तीसरी आंख से हर हलचल होगी रिकॉर्ड

cctv camera in jaisalmer
जैसलमेर

Jaisamler: जैसलमेर में अतिक्रमण का रिटर्न गेम, कार्रवाई के बाद फिर लौटते कब्जे

jaisalmer
जैसलमेर

राजस्थान: LDC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शिक्षक पदम सिंह सस्पेंड, 2 इनविजिलेटर भी निलंबित

Rajasthan LDC Paper Leak
जैसलमेर

Jaisalmer: शादी समारोह में जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, तीन घायल

jaisalmer photo
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.