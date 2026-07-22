राजस्थान में सामूहिक नकल का खुलासा, वीक्षक ही लिखवा रहा था उत्तर, CCTV से खुली पोल; 93 परीक्षार्थी पकड़े

विश्वविद्यालय की फ्लाइंग टीम में प्रो. अमन सिंह सिसोदिया, डॉ. सुरेश चौधरी, डॉ. ललित झाला और डॉ. गौरव जैन शामिल थे। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान टीम ने परीक्षा कक्ष में अनियमितताएं देखी। जैसलमेर के कजोई परीक्षा केंद्र पर एक बड़े हॉल में बैठे विद्यार्थी नकल रहे थे और सामने खड़ा वीक्षक उन्हें बोल-बोल कर उत्तर लिखवा रहा था। इसके बाद फ्लाइंग ने उत्तर-पुस्तिकाएं जांची, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों के उत्तर, लेखनी और प्रस्तुतिकरण लगभग एक जैसे मिले।