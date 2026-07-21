Jaisalmer: कागजों में गुम हो गई हरियाली… गायब हो गए पौधे, पोकरण-फलसूंड मार्ग पर लगने थे 12 हजार पौधे

पोकरण. राज्य राजमार्ग संख्या 40 पोकरण-फलसूंड मार्ग पर पौधरोपण की योजना कागजों में गुम हो गई है। हालात यह है कि मौके पर लगाए गए 300 से अधिक पौधे भी गायब है। गौरतलब है कि गत वर्ष जुलाई माह में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पोकरण-फलसूंड मार्ग के किनारे पौधरोपण की योजना बनाई गई थी। हरियाली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के कई राज्य राजमार्गों को पौधरोपण के लिए चिन्हित किया गया था। जिसके अंतर्गत पोकरण-फलसूंड राजमार्ग पर भी पौधरोपण किया जाना था। पोकरण से फलसूंड की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। बीच में आबादी क्षेत्रों को छोड़ते करीब 50 किलोमीटर सड़क पर पौधरोपण का निर्णय लिया गया था।