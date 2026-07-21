Jaisalmer: थमा इंतजार, स्वर्णनगरी पर ‘डिजिटल पहरा’, अब तीसरी आंख से हर हलचल होगी रिकॉर्ड

जैसलमेर. लंबे इंतजार के बाद अब स्वर्णनगरी जैसलमेर को आधुनिक डिजिटल निगरानी व्यवस्था मिलने जा रही है। शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों, चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की शुरुआत हो गई है। जिससे पूरे शहर पर चौबीसों घंटे 'तीसरी आंख' की नजर रहेगी। नगरपरिषद की ओर से की जा रही इस पहल का मुख्य उद्देश्य भले ही साफ-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखना हो लेकिन इससे घटित होने वाले अपराधों व अन्य अवांछनीय गतिविधियां भी राडार पर रहेंगी। इस तरह से यह स्वच्छता निगरानी, यातायात व्यवस्था और पर्यटन क्षेत्रों की सुरक्षा को भी अधिक प्रभावी बनाएगी। नगरपरिषद की तरफ से शहर भर में उच्च क्षमता वाले कुल 240 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 3.08 करोड़ रुपए व्यय वाली इस योजना में पहले स्थानों का चिन्हीकरण किया गया और बाद में पोल व एंगल लगाने के बाद अब अंतिम तौर पर कैमरों को लगाने का काम शुरू हो गया है। इन कैमरों का कमांड रूम नगरपरिषद कार्यालय की पहली मंजिल पर होगा, वहां निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद सभी कैमरों का नेटवर्क स्थापित होगा।