राजस्थान: LDC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शिक्षक पदम सिंह सस्पेंड, 2 इनविजिलेटर भी निलंबित

Rajasthan LDC Paper Leak: जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और नकल के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की प्राथमिक रिपोर्ट और मुख्य आरोपी शिक्षक के न्यायिक अभिरक्षा में जाने के बाद जोधपुर के संयुक्त शिक्षा निदेशक ने आरोपी शिक्षक पदम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान कमरा नंबर 10 में ड्यूटी पर तैनात दो वीक्षकों (इनविजिलेटर) भीम सिंह और जालम सिंह पर भी गाज गिरी है, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है।