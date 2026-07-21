राजस्थान: LDC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शिक्षक पदम सिंह सस्पेंड, 2 इनविजिलेटर भी निलंबित

मुख्य आरोपी शिक्षक पदम सिंह सस्पेंड (फोटो सोशल मीडिया)
Rajasthan LDC Paper Leak: जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और नकल के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की प्राथमिक रिपोर्ट और मुख्य आरोपी शिक्षक के न्यायिक अभिरक्षा में जाने के बाद जोधपुर के संयुक्त शिक्षा निदेशक ने आरोपी शिक्षक पदम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान कमरा नंबर 10 में ड्यूटी पर तैनात दो वीक्षकों (इनविजिलेटर) भीम सिंह और जालम सिंह पर भी गाज गिरी है, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है।
बता दें कि निलंबन काल के दौरान सस्पेंड किए गए आरोपी शिक्षक पदम सिंह का मुख्यालय ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पोकरण तय किया गया है। हालांकि, इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि नामजद आरोपी और स्कूल के प्रिंसिपल (केंद्राधीक्षक) पर अब तक निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इसके साथ ही प्रिंसिपल समेत तीन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं।
मामले में नामजद केंद्राधीक्षक उम्मेद सिंह के निलंबन को लेकर जब विभागीय अधिकारियों से सवाल किया गया, तो नियमों की स्थिति साफ हुई। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) महेश बिस्सा के अनुसार, शिक्षा विभाग के नियमों के तहत किसी प्रधानाचार्य को सस्पेंड करने का अधिकार संयुक्त निदेशक के पास नहीं होता।
प्रिंसिपल स्तर के अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार केवल माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर के पास सुरक्षित है। इसीलिए प्रिंसिपल के निलंबन से जुड़ी फाइल बीकानेर भेजी गई है और उनके खिलाफ निलंबन का आदेश वहीं से जारी किया जाएगा।
भले ही मुख्य आरोपी शिक्षक और परीक्षार्थी को अदालत से जमानत मिल गई हो, लेकिन शिक्षा विभाग की प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। तीन विभागीय कर्मचारियों के निलंबन के बाद अब सभी की नजरें बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर टिकी हैं, जहां से आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ा फैसला आने की संभावना है।
वहीं, दूसरी ओर पुलिस की टीमें अभी भी फरार चल रहे केंद्राधीक्षक उम्मेद सिंह और अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। जिला शिक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग