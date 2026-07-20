Jaisalmer: रामदेवरा दर्शन के बाद रास्ता भटके श्रद्धालु की पहाड़ी क्षेत्र में मौत

आगामी बाबा रामदेवरा मेले को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है। इसके तहत स्टेशन परिसर में 15 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से हर महत्वपूर्ण स्थान की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रामदेवरा देश के प्रमुख आस्था केंद्रों में शामिल है। वार्षिक मेले के दौरान देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेल मार्ग से यहां पहुंचते हैं। बढ़ती यात्री संख्या और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर आधुनिक निगरानी प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, फुट ओवरब्रिज तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर लगाए जाएंगे। इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी, जिससे स्टेशन परिसर की प्रत्येक गतिविधि पर प्रभावी नजर रखी जा सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उन्नत निगरानी व्यवस्था से भीड़ नियंत्रण अधिक व्यवस्थित होगा।

