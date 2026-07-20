Jaisalmer: रिडेवलपमेंट के बाद अब विस्तार, जैसलमेर स्टेशन पर 110 करोड़ का नया निवेश होगा

जैसलमेर. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप हासिल कर चुके जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अब आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की नई सौगात मिली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 110.51 करोड़ रुपए की विस्तार परियोजना को स्वीकृति दी है। परियोजना के साथ जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर कुल निवेश करीब 250 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इससे स्टेशन केवल देखने में आधुनिक नहीं, बल्कि संचालन क्षमता और यात्री सुविधाओं के लिहाज से भी नई पहचान बनाएगा।