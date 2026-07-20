Jaisalmer: शादी समारोह में जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, तीन घायल

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 68 पर गत रविवार देर रात एक सडक़ हादसे में पिकअप वाहन पलट गया। जानकारी के अनुसार सडक़ पर आए ऊंट को बचाने के चक्कर में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन ऊंट भी बचाया नहीं जा सका और हादसे में उसकी मौके पर मौत हो गई। पिक-अप में सब्जियां बिखर गई। हादसे में पिकअप चालक को मामूली चोटें आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिक-अप के सामने अचानक ऊंट आ गया और चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया, जिससे वाहन बेकाबू होकर पलट गया। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। सांगड पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से पिकअप को सडक़ के किनारे हटवाया। बाड़मेर से जैसलमेर की तरफ जाने वाले मार्ग को रोककर वाहनों को दूसरे मार्ग से निकाला गया। पिकअप में चालक के अलावा कोई अन्य सवारी नहीं थी। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को राजमार्ग से हटाया गया।

