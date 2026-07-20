Jaisalmer: पीवणा के डर में विषहीन रेड सैंड बोआ अनजाने में बन रहा शिकार

पीवणा, जिसे वैज्ञानिक नाम कॉमन करैत से जाना जाता है, देश के सबसे विषैले सांपों में शामिल है। इसका शरीर चमकदार काला या गहरा नीला होता है, जिस पर पतली सफेद धारियां होती हैं। यह अधिकतर रात में सक्रिय रहता है और खेतों, झाडिय़ों तथा घरों के आसपास छिपा रहता है। इसके विष का असर सीधे तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है और समय पर उपचार नहीं मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसके विपरीत रेड सैंड बोआ पूरी तरह विषहीन और शांत स्वभाव का सांप है। स्थानीय भाषा में इसे बोगी का बच्चा या दोमुंहा कहा जाता है। इसका शरीर मोटा, बेलनाकार तथा हल्के भूरे या लाल-भूरे रंग का होता है। गोल पूंछ के कारण लोग इसे दोमुंहा समझ लेते हैं। यह रेत के भीतर रहता है तथा चूहे, छिपकलियां और अन्य छोटे जीव खाकर खेतों में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बिना उकसावे इंसानों पर हमला नहीं करता।