Jaisalmer: एक माह से जलापूर्ति बंद, पेयजल संकट गहराया… ग्रामीण खरीद रहे महंगे टैंकर

पोकरण विधायक प्रतापपुरी ने सोमवार को केरालिया गांव का दौरा कर ग्रामीणों की जनसमस्याएं सुनीं। उन्होंने ग्रामीणों को पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा सहित विभिन्न मूलभूत समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान विधायक ने नेडान से केरालिया को जोड़ने वाली सड़क के डामरीकरण की भी घोषणा की। गांव में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें रखीं। विधायक ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दौरे के दौरान विधायक आईनाथ माता मंदिर परिसर में आयोजित बाईसा-बुआसा स्नेह मिलन समारोह में भी शामिल हुए और सामाजिक एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर विधायक के निजी सचिव गुलाबसिंह राठौड़, सेवानिवृत्त सैनिक प्रेमसिंह भाटी, भगवानसिंह भाटी, शोभसिंह, हाथीसिंह भाटी, गोपालसिंह भाटी, जेठूसिंह भाटी, मालमसिंह, नरपतसिंह भाटी, सवाईसिंह भाटी, पर्वतराम सुथार, रूपसिंह, कुन्दननाथ, राणसिंह, चन्दनसिंह, श्रवणसिंह, खेमनाथ, देरावरसिंह, रणवीरसिंह सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।