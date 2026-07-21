Jaisamler: जैसलमेर में अतिक्रमण का रिटर्न गेम, कार्रवाई के बाद फिर लौटते कब्जे

फतेहगढ़. जिले के ग्राम कोड़ियासर में सूखे के कारण पशुधन पर गहरा संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत की मांग की है। ग्राम निवासी ओमप्रकाश दर्जी ने बताया कि इस वर्ष क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से भीषण सूखे जैसे हालात बन गए हैं। पशुओं के लिए चारे और पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों, जिनमें तेजाराम, ओमप्रकाश, देवीलाल और प्रकाश दर्जी शामिल हैं, ने बताया कि गायें और अन्य पशु भूख, प्यास तथा भीषण गर्मी से लगातार कमजोर हो रहे हैं। कई पशु इतने दुर्बल हो चुके हैं कि एक बार बैठ जाने के बाद उठ भी नहीं पा रहे और उनकी मृत्यु हो रही है। यह दृश्य पूरे गांव के लिए अत्यंत पीड़ादायक है।