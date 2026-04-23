Railway New Decision : खातीपुरा जयपुर से हावड़ा के लिए आज चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन तीन ट्रेनों का बदला रूट

जयपुर. अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने गुरुवार को खातीपुरा से हावड़ा के बीच एक तरफा स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार खातीपुरा (जयपुर)-हावड़ा स्पेशल ट्रेन 23 अप्रेल को (01 ट्रिप) खातीपुरा से शाम 5 बजे रवाना होकर दूसरे दिन रात 10.15 बजे हावड़ा पहुंचेगी। हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर) स्पेशल ट्रेन 25 अप्रेल को (01 ट्रिप) हावडा से रात सवा 12 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 11.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी।