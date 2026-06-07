Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर लौटेगी भीषण गर्मी, 8 जून से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

IMD Rajasthan Forecast: जयपुर. राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से आंधी और बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हुई है, लेकिन यह राहत अब ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 8 जून से मौसम फिर करवट लेने वाला है और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में एक बार फिर लू का असर देखने को मिल सकता है।