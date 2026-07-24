जब बच्चों ने घोड़े को दिया अपना प्यार, तो घोड़ा भी बन गया सच्चा दोस्त

गौरिक जैन, 12 वर्ष

एक सुंदर गांव में मीरा नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। उसे जानवरों से बहुत प्रेम था। उसके घर के पास एक सुंदर भूरे रंग का घोड़ा रहता था। घोड़े की लंबी काली अयाल और चमकदार पूंछ देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। मीरा रोज सुबह उसके पास जाती, उसे सहलाती, कंघी करती और ताजी घास खिलाती थी। घोड़े को भी मीरा बहुत पसंद थी। जैसे ही वह आती, घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगता। दोनों बगीचे में घूमते, पेड़ों की छाया में खेलते और रंग-बिरंगे फूलों के बीच समय बिताते। मीरा हमेशा घोड़े का ध्यान रखती थी। वह उसे साफ पानी पिलाती और उसके रहने की जगह भी साफ रखती थी। एक दिन घोड़े के पैर में हल्की चोट लग गई। मीरा ने तुरंत अपने माता-पिता को बताया। वे पशु-चिकित्सक को बुलाकर लाए। डॉक्टर ने घोड़े का इलाज किया और कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी। मीरा रोज उसकी सेवा करती रही। वह प्यार से उससे बातें करती और समय पर दवा भी देती। कुछ ही दिनों में घोड़ा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह फिर से पहले की तरह दौड़ने और खेलने लगा। मीरा बहुत खुश हुई। गांव के लोगों ने भी मीरा की दयालुता और जिम्मेदारी की खूब प्रशंसा की। उस दिन से सभी बच्चों ने यह सीख ली कि जानवर भी हमारी तरह जीवित प्राणी हैं। उन्हें भी प्रेम, देखभाल और दया की आवश्यकता होती है। यदि हम पशुओं से प्यार करेंगे, तो वे भी हमें सच्चा स्नेह और विश्वास देंगे।

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