Shreyas Iyer: 48वीं मंजिल पर है श्रेस अय्यर का 12 करोड़ का घर, जिम, गेमिंग रूम और स्नीकर्स के लिए है अलग-अलग स्पेस

इस अपार्टमेंट में चार बड़े बेडरूम हैं और हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम दिया गया है। इस घर की सबसे खास जगह इसकी बड़ी बालकनी है। यहां से मुंबई की स्काईलाइन का शानदार व्यू दिखाई देता है। इसके अलावा, घर का लिविंग रूम काफी बड़ा, आरामदायक और खूबसूरती से सजाया गया है। यहां आरामदायक सोफे, शानदार फर्नीचर और खुला स्पेस है, जहां श्रेस अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते हैं।