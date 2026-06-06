Shreyas Iyer: पैंट-शर्ट में दिखना चाहते हैं स्टाइलिश, तो श्रेयस अय्यर के इन 5 लुक्स से करें अपनी वॉर्डरोब अपडेट

Shreyas Iyer Inspired Fashion Tips: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) इस समय टी20 के नए कप्तान बनाए जा सकते हैं, इस खबर के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्रिकेट के अलावा श्रेयस अय्यर अपनी फैशन सेंस और सोशल मीडिया पर रील्स के चलते भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अगर आप इस क्रिकेटर के फैन हैं या लूज-कंफर्टेबल और स्टाइलिश सेमी-फॉर्मल (Semi-Formal) लुक में तैयार होने के लिए आइडिया खोज रहे हैं, तो आप श्रेयस के यहां दिए गए 5 बेहतरीन लुक्स से आइडिया ले सकते हैं।