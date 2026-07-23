Eggs Storage Tips: भारत में अंडे बाहर और विदेशों में फ्रिज में क्यों रखे जाते हैं?

ध्यान दें कि भारत में अंडों को बिना फ्रिज के रखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें तेज धूप या बहुत ज्यादा गर्मी में रखा जाए। गर्मियों में ज्यादा तापमान अंडों की ताजगी जल्दी खत्म कर सकता है, इसलिए उन्हें ठंडी और हवादार जगह पर रखना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई अंडा पहले से फ्रिज में रखा गया है और उसे बार-बार बाहर निकालकर फिर फ्रिज में रखा जाए, तो उसके ऊपर नमी जमा हो सकती है। यह नमी बैक्टीरिया को अंडे के अंदर जाने में मदद कर सकती है। इसलिए अगर आपने फ्रिज में रखे हुए अंडे खरीदे हैं, तो उन्हें लगातार फ्रिज में ही रखें। इसके साथ ही, फ्रिज में रखने से अंडों की ताजगी भी ज्यादा समय तक बनी रहती है।