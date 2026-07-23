23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Logo Remove Tips: प्रमोशनल बैग और  टी-शर्ट से प्रिंट या लोगो हटाने के 2 आसान हैक्स

T Shirt Logo Remove Tips: प्रमोशन में मिले बैग या टी-शर्ट से लोगो और प्रिंट हटाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए ये 2 आसान टिप्स फॉलो कर सकते है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 23, 2026

Bag Logo Removal, Rubber Print Removal

Logo Remove Tips (representative image) image credit chatgpt

Company Logo Remove Tips: आज के समय में प्रमोशन के लिए कंपनियां टी-शर्ट और बैग बांटती हैं, लेकिन ऐसे सामान का इस्तेमाल कई लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन पर कंपनी का बड़ा लोगो या प्रिंट बना होता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बैग या टी-शर्ट है, जिसे आप इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन लोगो या प्रिंट की वजह से नहीं कर रहे हैं, तो यहां बताए गए दो आसान हैक्स की मदद से उसे आसानी से हटाकर साफ लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

नेल पेंट रिमूवर से साफ करें प्रिंट

अगर आपके बैग या टी-शर्ट पर कोई प्रिंट है, जिसे आप हटाना चाहते हैं, तो इसे आप नेल पेंट रिमूवर की मदद से आसानी से हटा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कॉटन पर थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर लें और उसे लोगो या प्रिंट के पीछे की तरफ लगाने के बाद सामने की तरफ भी हल्के हाथ से रब करते हुए साफ करें। कुछ सेकंड बाद जब रबर थोड़ा ढीला होने लगे, तो उसे धीरे-धीरे उंगलियों या किसी कार्ड की मदद से निकाल दें।

ध्यान दें, नेल पेंट रिमूवर का इस्तेमाल करने से पहले कपड़े के किसी छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि कुछ कपड़ों का रंग हल्का पड़ सकता है। साथ ही, प्रिंट का रंग कपड़े के दूसरे हिस्से पर भी लग सकता है, इसलिए इस तरीके को सावधानी से अपनाएं।

प्रेस से भी हटा सकते हैं प्रिंट

बैग, टी-शर्ट या किसी भी कपड़े पर लगे रबर प्रिंट या लोगो को हटाने के लिए आप प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए प्रेस को हल्का गर्म करें। इसके बाद प्रेस की टिप यानी आगे की पतली वाली जगह को लोगो पर रखें और धीरे-धीरे गर्म करते हुए प्रिंट को हटाएं। ध्यान रखें कि प्रेस को कपड़े पर रगड़ना नहीं है और न ही ज्यादा दबाव डालना है।

अगर लोगो ज्यादा मोटा नहीं है, तो एक अक्षर या छोटे हिस्से को हटाने में करीब 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। पूरे लोगो को हटाने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लग सकता है। समय इस बात पर भी निर्भर करेगा कि रबर प्रिंट कितना मोटा और मजबूत है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

प्रेस को कभी भी एक जगह ज्यादा देर तक न रखें और न ही उसे कपड़े पर आगे-पीछे रगड़ें। ज्यादा दबाव देने से रबर का रंग कपड़े पर फैल सकता है, जिससे दाग पड़ने का खतरा रहता है। इसलिए हमेशा हल्के हाथ से और धीरे-धीरे काम करें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Jul 2026 11:18 am

Published on:

23 Jul 2026 11:18 am

Hindi News / Lifestyle News / Logo Remove Tips: प्रमोशनल बैग और  टी-शर्ट से प्रिंट या लोगो हटाने के 2 आसान हैक्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Uttar Pradesh Shopping:  इत्र, चूड़ी, बिंदी से लेकर चिकनकारी तक: जानिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए क्या मिलता है खास

Lucknow Chikankari, Kannauj Attar
लाइफस्टाइल

John Abraham ने 84 करोड़ में खरीदा 100 साल पुराना बंगला जानें क्या है खास

John Abraham Bandra Bungalow, John Abraham 84 Crore Bungalow
लाइफस्टाइल

Celebrity Shiv Temple Visit: भोलेनाथ के भक्त कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा और सिद्धार्थ निगम; किसी ने महाकाल तो किसी ने भीमाशंकर में टेका माथा

Nusrat Bharucha Mahakal Temple, Siddharth Nigam Bhimashankar Temple
लाइफस्टाइल

Hair Curl Hacks: मोजे, स्ट्रॉ, हेयर बैंड और दुपट्टे से करें बालों को कर्ल, कर्लर खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Socks Hair Curling Method, Bina Heat Baal Curl Karne Ke Tarike
लाइफस्टाइल

जंगल के नन्हे दोस्तों की प्रेरक कहानियां

Friendship Stories for Kids, Moral Stories in Hindi, Animal Friendship Stories,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.