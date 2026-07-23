Logo Remove Tips: प्रमोशनल बैग और  टी-शर्ट से प्रिंट या लोगो हटाने के 2 आसान हैक्स

Company Logo Remove Tips: आज के समय में प्रमोशन के लिए कंपनियां टी-शर्ट और बैग बांटती हैं, लेकिन ऐसे सामान का इस्तेमाल कई लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन पर कंपनी का बड़ा लोगो या प्रिंट बना होता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बैग या टी-शर्ट है, जिसे आप इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन लोगो या प्रिंट की वजह से नहीं कर रहे हैं, तो यहां बताए गए दो आसान हैक्स की मदद से उसे आसानी से हटाकर साफ लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।