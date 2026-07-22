Hair Curl Hacks: मोजे, स्ट्रॉ, हेयर बैंड और दुपट्टे से करें बालों को कर्ल, कर्लर खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

बालों को कर्ल करने का यह हैक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। अगर आपके पास साफ मोजे हैं, तो उनका इस्तेमाल बालों को कर्ल करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए हल्के गीले बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। अब हर हिस्से को मोजे पर लपेटें और आखिर में मोजे को गांठ लगाकर बांध दें। पूरी रात इसे ऐसे ही रहने दें। सुबह मोजे खोलने पर बालों में सॉफ्ट और नेचुरल कर्ल्स नजर आएंगे। यह तरीका लंबे और मीडियम लंबाई के बालों के लिए ज्यादा अच्छा होता है।