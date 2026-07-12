Scarf Hairstyles: डबल ब्रेड, बबल ब्रेड और मेसी बन जैसे स्कार्फ से बनाएं ट्रेंडी और स्टाइलिश हेयर स्टाइल 

स्कार्फ से डबल ब्रेड हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले बालों में अच्छी तरह कंघी करें। इसके बाद आगे की तरफ से दोनों ओर थोड़े-थोड़े बाल निकाल लें। अब इन बालों की दो पतली चोटियां बनाकर रबर बैंड से बांध दें। इसके बाद बाकी बालों की एक हाई पोनीटेल बना लें। अब पोनीटेल के ऊपर स्कार्फ बांधें। स्कार्फ के एक हिस्से को बालों के साथ मिलाकर आधे बालों की चोटी बनाएं। इसी तरह दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। कुछ ही मिनटों में आपका स्टाइलिश स्कार्फ विद डबल ब्रेड हेयर स्टाइल तैयार हो जाएगा।