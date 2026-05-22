क्या आपके भी कंगना रनौत की तरह कर्ली बाल हैं? तो एक्सपर्ट से जानें Curly Hair Routine और Hairstyles

Tanu Weds Manu Kangana look: फिल्म तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में अभिनेत्री ज्यादातर सीन में अपने कर्ली बालों को ही बेहद खूबसूरती से स्टाइल करती दिख रही हैं। ऐसे में अगर आपके भी कर्ली बाल हैं और आप फ्रिजी-ड्राई से परेशान हैं तो हेयर एक्सपर्ट द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो कर अभिनेत्री के जैसे अपने बालों को मैनेज कर सकती हैं। आइए जानते हैं कर्ली हेयर केयर टिप्स और कर्ली हेयर स्टाइल के बारे में।