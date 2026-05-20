भोपाल की ट्विशा शर्मा केस के बाद कंगना रनौत का बड़ा बयान, महिलाओं को दिया भावुक और सख्त संदेश

ट्विशा शर्मा मामले के बाद कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई गंभीर बातें लिखते हुए कहा- 'आए दिन शादीशुदा महिलाओं की दुखद मौत और उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। कई पढ़ी-लिखी लड़कियां भी अपने माता-पिता से मदद मांगती हैं, लेकिन समाज की सोच ऐसी है कि, शादी के बाद बेटियों को "पराए घर" का मान लिया जाता है।' कंगना ने लिखा कि, 'ये बहुत खतरनाक मानसिकता है, जिसे बदलने की जरूरत है।' कंगना यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने आगे लिखा कि, 'महिलाओं को खुद का "हीरो" बनना होगा, क्योंकि कोई दूसरा आकर उनकी जिंदगी नहीं बचाएगा।' उन्होंने साफ कहा कि, 'शादी जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पहले महिलाओं को अपनी पहचान, करियर और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए।'