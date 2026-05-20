बच्चा क्यों नहीं चाहती थी ट्विशा शर्मा! गर्भपात की वजह पर हुआ बड़ा खुलासा

Twisha Sharma Miscarriage- भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में 11-12 मई की रात ट्विशा शर्मा की मौत का मामला देशभर में सुर्खियों में छा गया है। उसे न्याय दिलाने उत्तरप्रदेश, दिल्ली और पुणे से आवाज उठने लगी है। पूर्व सैनिकों ने भी इंसाफ मांगने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इधर, ट्विशा ने जिस बेल्ट से फंदा लगाया, उसे बतौर साक्ष्य जुटाने में फेल रही पुलिस ने बरामद कर लिया। दावा है कि जांच में साफ हो गया इसी से फंदा लगाया था। बहू की मौत के आरोपों से घिरीं पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह सोमवार को मीडिया के समक्ष आईं थीं। उन्होंने ट्विशा शर्मा के मां-पिता व अन्य परिजनों के सभी आरोप नकारे। इसके बाद मंगलवार को ट्विशा के परिजनों ने गिरीबाला के आरोपों के जवाब दिए। पिता नवनिधि शर्मा ने कहा, वे अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर जांच प्रभावित कर रही हैं। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। भाभी राशि ने ट्विशा शर्मा द्वारा बच्चा नहीं चाहने और गर्भपात कराने के कारणों का भी खुलासा किया। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे के संबंध में निर्णय ​लेना किसी भी महिला का नैसर्गिक हक है।