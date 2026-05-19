MP की बड़ी मंडियों के ताजा भाव जारी, खरीदारी से पहले जरूर देखें गेहूं-चना-सरसों के रेट

नीमच मंडी की बात करें तो यहां सोयाबीन, लहसुन, प्याज, गेहूं, चना, मैथी, मक्का, जौ, उड़द, मसूर, रायड़ा, अलसी, धनिया, कलौंजी, चिया, अश्वगंधा, डालर चना सभी औषधीय फसल आदि की आवक प्रतिदिन बनी हुई है। यहां गेहूं का न्यूनतम भाव 2026 रुपए और अधिकतम भाव 3061 है। इसके अलावा मक्का 1687 न्यूनतम भाव और अधिकतम 1990 के भाव में किसानों से खरीदा गया। जौ का भाव 2245 से 2561 के बीच रहा। उड़द 4200 से 8500 रहा। चने की बात करें तो यह 4701 से 5561 के भाव में किसानों से खरीदा गया। मसूर की बात करें तो न्यूनतम भाव 5201 से 8800 का भाव रहा। सोयाबीन का भाव 6450 से 7344 रहा।