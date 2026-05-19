अमरनाथ यात्रा में ‘IAF कार्ड’ से ट्रैस होगी लोकेशन, जानें कैसे बनेगा ये ‘यात्रा कार्ड’

Amarnath Yatra 2026: बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की तैयारियां शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की धमकी से यात्रियों में हल्का डर है, लेकिन उनकी आस्था इतनी प्रबल है कि कोई भी यात्रा रद्द करने की नहीं सोच रहा है। युवाओं में तो इस धमकी के बाद यात्रा के लिए और उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इस बार अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को आरएफ आइडेंटिटी कार्ड (रेडियो फ्रीक्वेंसी परिचय पत्र) दिए जाएंगे, जो उन्हें यात्रा शुरू करने से पहले मिलेंगे। इससे यात्रियों की लोकेशन लगातार ट्रेस व सुनिश्चित की जा सकेगी। कार्ड अमरनाथ श्राइन बोर्ड जारी करेगा।