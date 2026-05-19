सिंगरौली में कोयले से भरे वाहन ने शख्स को रौंदा, इलाके में तनाव के बाद भारी पुलिसबल तैनात

जानकारी के मुताबिक, अशर्फीलाल उर्फ जवाहर लाल जायसवाल पिता रामलखन जायसवाल निवासी कर्सुआ अमलोरी से नाइट ड्यूटी करके वापस घर जा रहा था। इसी दौरान बनौली के पास कोल परिवहन कर रहे ट्रेलर वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि, युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की मौत की खबर गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर एकत्र हो गए। लोगों में भारी आक्रोश देखा गया।