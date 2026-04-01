सिंगरौली बैंक डकैती का दूसरा आरोपी बिहार से गिरफ्तार, 3 अब भी फरार

महाराष्ट्र बैंक डकैती में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 14 लाख कैश 70 लाख रुपये का सोना भी बरामद किया था। वहीं पहले आरोपी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने बिहार के ही औरंगाबाद के पास से दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब डकैती में शामिल तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से भी उनके साथियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।