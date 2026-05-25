‘रहने दो…मर जाएगा’, जिला कोर्ट परिसर में वकीलों ने युवक को बेरहमी से पीटा, पत्थर भी मारे

जानकारी के अनुसार, विवाद सिंगरौली के न्यायालय परिसर में वकील के चेंबर के बाहर रखी कुर्सियों पर दो युवकों के बैठने से शुरू हुआ। अधिवक्ता आकेश वर्मा ने युवकोंं को वहां से हटने को कहा तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि युवकों ने अधिवक्ता के साथ न सिर्फ गाली-गलौज की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि कुछ वकीलों ने युवक को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान युवक जमीन पर गिर गया लेकिन विवाद कुछ समय तक चलता रहा। विवाद को बढ़ता देख अधिवक्ता आकेश वर्मा ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू किया।