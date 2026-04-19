Singrauli Bank Robbery : डकैती के मास्टरमाइंड के पास पुलिस को मिली ऐसी चीजें, देखकर उड़ गए सबके होश

बता दें कि, सिंगरौली के बैढ़न इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में शुक्रवार को पांच हथियारबंद बदमाशों ने महज 15 से 20 मिनट के भीतर करीब 15 करोड़ का सोना और 20 लाख रुपए नकद की डकैती की वारदात को कट्टे की नोक पर अंजाम दिया था। बैंक में मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि, पहले दो बदमाश बैंक में दाखिल हुए थे, कुछ देर बाद तीन और अंदर आ गए। तीन के पास पिस्टल और दो के पास कट्टा था। उन्होंने आते ही ग्राहकों और कर्मचारियों को हथियार दिखाकर काबू में कर लिया और सभी के मोबाइल फोन एक जगह रखवा दिए थे। विरोध करने पर हवाई फायर तो किया ही, बैंक मैनेजर के साथ मारपीट भी की थी। लूट की वारदात को अंजाम देकर पांचों बदमाश दो बाइकों पर सवार होकर फरार हो गए।