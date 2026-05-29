एमपी में चपरासी ने बाबू को पकड़वाया, सिंगरौली में लोकायुक्त की कार्रवाई

फरियादी श्रवण तिवारी की शिकायत की लोकायुक्त टीम ने जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार को फरियादी श्रवण तिवारी को रिश्वत के 5 हजार रुपये देने के लिए भेजा। रिश्वतखोर बाबू मुन्नालाल वर्मा ने रिश्वत की रकम देने के लिए फरियादी को अपने कार्यालय में बुलाया। यहां पहले से ही सादे कपड़ों में लोकायुक्त के सदस्य मौजूद थे, जैसे ही बाबू ने रिश्वत के पैसे फरियादी से लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया । ट्रैप दल में अधिकारी एस राम मरावी निरीक्षक, संदीप भदोरिया निरीक्षक विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय रीवा शामिल रहे।