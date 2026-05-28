MP के सिंगरौली जिला कोर्ट में अचानक घुसे 35 गुंडे, वकीलों पर किया हमला

Lawyers Attacked in District Court: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला कोर्ट में विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को परिसर में वकीलों द्वारा दो युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इस विवाद ने बुधवार को एक बार कोर्ट परिसर में हिंसक रूप ले लिया। दोपहर को 30 से 35 लोगों ने परिसर में घुसकर वकीलों के साथ अभद्रता, गाली-गलौज करने के अलावा उन पर हमला भी किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में एक राजनीतिक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बजेंद्र देव पाण्डेय की शिकायत पर की गई है।