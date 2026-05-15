एमपी में इलाज कराने आई युवती ने डॉक्टर को ‘फंसाया’, 5 लाख रुपये की करने लगी डिमांड

Honeytrap Case: मध्यप्रदेश में एक बार फिर हनीट्रैप का मामला सामने आया है। मामला सिंगरौली जिले के वैढ़न थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले एक डॉक्टर को एक 24 साल की युवती ने हनीट्रैप में फंसाकर 5 लाख रुपये की मांग की। युवती ने डॉक्टर का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उसे वायरल करने की धमकी दे रही थी, लेकिन डॉक्टर युवती की धमकी से डरा नहीं और पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी युवती का एक साथी अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।