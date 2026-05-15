एमपी में इलाज कराने आई युवती ने डॉक्टर को ‘फंसाया’, 5 लाख रुपये की करने लगी डिमांड

Woman Arrested for Allegedly Blackmailing Doctor
Honeytrap Case: मध्यप्रदेश में एक बार फिर हनीट्रैप का मामला सामने आया है। मामला सिंगरौली जिले के वैढ़न थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले एक डॉक्टर को एक 24 साल की युवती ने हनीट्रैप में फंसाकर 5 लाख रुपये की मांग की। युवती ने डॉक्टर का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उसे वायरल करने की धमकी दे रही थी, लेकिन डॉक्टर युवती की धमकी से डरा नहीं और पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी युवती का एक साथी अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
वैढ़न थाना क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर ने 12 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि मोहल्ले में रहनी वाली 24 वर्षीय युवती बीते दिनों उनके पास इलाज कराने के लिए आई थी। इलाज के दौरान दोनों के बीच हो पहचान गई और फिर उनके बीच बातचीत होने लगी। 2 मई को युवती ने उन्हें वीडियो कॉल किया और आपत्तिजनक स्थिति में बात करते हुए करीब 10 मिनट की कॉल को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए सेव कर लिया।
आपत्तिजनक स्थिति में हुई बातचीत की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद युवती ने अपने एक साथी के साथ मिलकर डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरु कर दिया। युवती ने धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो रिकॉर्डिंग को डॉक्टर की पत्नी को भेज देगी और सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी। युवती की धमकी से परेशान होकर डॉक्टर ने 12 मई को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरु की। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका साथी अभी फरार है। युवती के पास से उसका मोबाइल भी जब्त किया गया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी युवती ब्यूटीशियन है, जो शादी व अन्य कार्यक्रमों में महिलाओं का मेकअप करने के लिए घर-घर जाती है। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि युवती इससे पहले भी दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगा चुकी है और वो दोनों मामले फिलहाल सुनवाई में है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग पर बात करते वक्त सावधानी बरतें और अगर कोई किसी भी तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
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