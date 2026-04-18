सिंगरौली में करोड़ों की बैंक डकैती, तीन राज्यों की 10 टीमें फील्ड में उतरीं, 50 हजार इनाम घोषित

यही नहीं, पुलिस द्वारा आरोपियों पर इनाम भी घोषित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री का कहना है कि, आरोपियों की सही सूचना देने वालों को पुलिस द्वारा 50 हजार रुपए ईनाम के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि, डकैती की वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश छत्तीसगढञ की ओर फरार हुए हैं। हालांकि, उसे बदमाशों के फरार होने की स्पष्ट लोकेशन नहीं माना जा रहा। ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ-साथ, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस की 10 अलग-अलग स्पेशल टीमें गठित कर मामले की जांच की जा रही है।