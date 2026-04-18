18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिंगरौली

सिंगरौली में करोड़ों की बैंक डकैती, तीन राज्यों की 10 टीमें फील्ड में उतरीं, 50 हजार इनाम घोषित

Bank Robbery in Singrauli : बैढ़न इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में लगभग एक बजे पांच हथियारों से लैस पांच बदमाशों ने करीब 15 मिनट में डकैती की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Mohammad Faiz Mubarak

Apr 18, 2026

Bank Robbery in Singrauli

सिंगरौली में करोड़ों की बैंक डकैती (Photo Source- Input)

Bank Robbery in Singrauli :मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बैंक की बड़ी डकैती के मामले में तीन राज्यों की अलग अलग 10 टीमें मैदान में उतर गई हैं। शुक्रवार को हुई करोड़ों की डकैती ने सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि प्रदेशभर में सनसनी फैला दी है। बैढ़न इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में लगभग एक बजे पांच हथियारों से लैस पांच बदमाशों ने करीब 15 मिनट में डकैती की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए हैं।

डकैती की इस सनसनीखेज वारदात के बाद अब जिले की ही नहीं, बल्कि तीन राज्यों की पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इस मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इधर, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तस्वीरें भी हासिल कर उन्हें सार्वजनिक कर दिया है।

आरोपियों पर 50-50 हजार इनाम घोषित

यही नहीं, पुलिस द्वारा आरोपियों पर इनाम भी घोषित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री का कहना है कि, आरोपियों की सही सूचना देने वालों को पुलिस द्वारा 50 हजार रुपए ईनाम के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि, डकैती की वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश छत्तीसगढञ की ओर फरार हुए हैं। हालांकि, उसे बदमाशों के फरार होने की स्पष्ट लोकेशन नहीं माना जा रहा। ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ-साथ, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस की 10 अलग-अलग स्पेशल टीमें गठित कर मामले की जांच की जा रही है।

इस तरह दिया गया वारदात को अंजाम

आपको बता दें कि, शुक्रवार को सिंगरौली जिले के बैढन में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहले दो बदमाश घुसे। बदमाशों ने बंदूक लहराते हुए सबसे पहले बैंक कर्मचारियों और मौजूद ग्राहकों को बंधक बनाया। इतने में बदमाशों के तीन अन्य साथी भी हथियार लहराते हुए बैंक में पहुंच गए। बंदूक के दम पर पूरे बैंक को हाईजेक कर बैंक कर्मचारी से कैश और लाकर की चाबी ले ली।

15 करोड़ रुपए आंकी जा रही डकैती की कीमत

आरोप है कि, बैंक कर्मियों के विरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की थी। इस दौरान बैंक में मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई। डीजीपी ने बताया कि, दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपी बैंक से करीब 6 किलो सोना और लगभग 20 लाख रुपए की डकैती करके फरार हुए हैं। बता जा रहा है कि, बैंक से लूटा गया पूरा सोना ग्राहकों का है, जिसे बैंक द्वारा गिरवी रखा गया था। सोने मौजूदा कीमत ही 15 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

पुलिस बोली- आमलोग मदद के लिए आगे आएं

बदमाश पिट्ठू बैग और एक बड़े थैले में सारा माल भरकर ले गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत संज्ञान लेते हुए। डीजीपी कैलाश मकवाना और रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं, आम लोगों से बदमाशों को तलाशने में मदद करने की अपील भी की गई है।

ये भी पढ़ें

ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, मां-बेटे की दर्दनाक मौत चाचा-भतीजी गंभीर, भीड़ ने जाम किया हाईवे
राजगढ़
Tragic Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 01:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / सिंगरौली में करोड़ों की बैंक डकैती, तीन राज्यों की 10 टीमें फील्ड में उतरीं, 50 हजार इनाम घोषित

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाराष्ट्र बैंक में करोड़ों की डकैती का एक आरोपी बिहार से गिरफ्तार, दूसरे का भी सुराग मिला

Bank of Maharashtra Robbery
सिंगरौली

MP में बड़ी बैंक डकैती: बंदूक लहराकर सबको बंधक बनाया, कुछ ही मिनटों में करोड़ों पार

Bank Robbery singrauli Armed Bandits Hold People Hostage mp news
सिंगरौली

इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में मैनेजर से मारपीट और तोड़फोड़, रौंगटे खड़े करने वाला CCTV वायरल

Insurance Company Manager
सिंगरौली

भाजपा पार्षद ने गाड़ी के शीशे तोड़े, बिजली कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा

BJP Councilor Attacks
सिंगरौली

MP News: अडाणी पावर प्लांट में मजदूरों ने लगाई आग, मची अफरा-तफरी

singrauli news
सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.