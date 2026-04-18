ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, मां-बेटे की दर्दनाक मौत चाचा-भतीजी गंभीर, भीड़ ने जाम किया हाईवे

देहात थाना पुलिस के अनुसार, मोया में रहने वाले 22 वर्षीय सुनील वर्मा पुत्र रामलाल वर्मा अपनी भाभी 26 वर्षीय पवित्रा पत्नी अनिल वर्मा और एक साथ के भतीजे कान्हा वर्मा और 4 वर्षीय बच्ची टुकटुक के साथ बाइक से राजगढ़ बायपास चौराहे से एबी रोड बायपास की तरफ जा रहा था। तभी शाम करीब 6.45 बजे करीब पीछे से आ रहा ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गाड़ी समेत गिर गए। ट्रक पवित्रा और उसकी गोद में बैठा कान्हा को रौंदता हुआ ऊपर से निकल गया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि मृतका का बाइक चालक देवर अनिल और 4 साल की बच्ची घायल हो गए।