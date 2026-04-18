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राजगढ़

ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, मां-बेटे की दर्दनाक मौत चाचा-भतीजी गंभीर, भीड़ ने जाम किया हाईवे

Tragic Accident : ब्यावरा में भीषण सड़क हादसे के बाद हाइवे पर चक्काजाम। लोगों का आरोप- घटना स्थल के पास ही डायल 112 खड़ी रही, पर आरोपी वाहन को नहीं पकड़ा। एक घंटे लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन।

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राजगढ़

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Mohammad Faiz Mubarak

Apr 18, 2026

Tragic Accident

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौत, चाचा-भतीजी गंभीर (Photo Source- Input)

Tragic Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां रोजाना सड़क हादसों में सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं, जबकि इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। हालिया भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है सूबे के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से। यहां शहर के एबी रोड बायपास पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। शुक्रवार देर शाम रेस्टहाउस रोड के जोड़ पर हुई इस दुर्घटना में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक चालक युवक और उसकी भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद भीड़ ने पुलिस पर आरोपी वाहन को नहीं पकड़ने के आरोप में चक्काजाम कर दिया। सूचना पर पुलिस अफसरों ने भीड़ को किसी तरह से जाम खुलवाया। तब कहीं जाकर करीब 45 मिनट बाद हाइवे पर यातायात बहाल हो सका।

भीषण हादसे में मां-बेटे की मौके पर मौत

देहात थाना पुलिस के अनुसार, मोया में रहने वाले 22 वर्षीय सुनील वर्मा पुत्र रामलाल वर्मा अपनी भाभी 26 वर्षीय पवित्रा पत्नी अनिल वर्मा और एक साथ के भतीजे कान्हा वर्मा और 4 वर्षीय बच्ची टुकटुक के साथ बाइक से राजगढ़ बायपास चौराहे से एबी रोड बायपास की तरफ जा रहा था। तभी शाम करीब 6.45 बजे करीब पीछे से आ रहा ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गाड़ी समेत गिर गए। ट्रक पवित्रा और उसकी गोद में बैठा कान्हा को रौंदता हुआ ऊपर से निकल गया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि मृतका का बाइक चालक देवर अनिल और 4 साल की बच्ची घायल हो गए।

डायल- 112 के पायलट और स्टॉफ पर आरोप

आरोप है कि, घटना के वक्त रेस्टहाउस जोड़ पर खड़ी देहात थाने की डायल- 112 के पायलट और स्टॉफ ने भी आरोपी वाहन व चालक को पकड़ने की कोशिश नहीं की। इससे नाराज होकर मौके पर जमा हुई भीड़ ने एक लेन पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे शहर टीआई वीरेंद्र धाकड़, देहात थाने के फोर्स ने किसी तरह से समझाइश देते हुए भीड़ को नियंत्रण में लिया। साथ ही मृतक मां, बेटे के शवों का पंचनामा कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, साथ ही जाम खुलवाया। इस पूरे घटनाक्रम में करीब एक घंटे हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस की समझाइश के बाद जब लोग माने, तब कहीं जाकर यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी।

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Published on:

18 Apr 2026 06:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, मां-बेटे की दर्दनाक मौत चाचा-भतीजी गंभीर, भीड़ ने जाम किया हाईवे

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