एमपी में गर्मी का टॉर्चर शुरु, 16 जिलों में लू की चेतावनी, 42 डिग्री पार हुआ पारा

मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में अदिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके बाद खजुराहो में 42.2 डिग्री, रतलाम में 42 डिग्री, नर्मदापुरम में 41.8 डिग्री, सतना में 41.7 डिग्री, मंडला में 41.6 डिग्री, सीधी में 41.2 डिग्री, शाजापुर में 41.1 डिग्री, टीकमगढ़, धार, खरगोन, रीवा में 41 डिग्री, इसके अलावा उमरिया और दतिया में 40.8 डिग्री, श्योपुर, दमोह और रायसेन में 40.4 डिग्री, गुना में 40.3 डिग्री, छिंदवाड़ा, मलाजखंड और बैतूल में 40.2 डिग्री, खंडवा में 40.1 डिग्री तथा सागर में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।