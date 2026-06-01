MP Mandi Rates Today: मानसून से पहले मंडियों में तेजी, खसखस, कलौंजी और लहसुन के भाव चौंकाने वाले

Indore Mandi Bhav- मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी अच्छी आवक बनी हुई है। इंदौर जिले के महू में गेहूं 1300 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2703 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। सोयाबीन की बात करें तो यह 6350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। जबकि अधिकतम 6381 के भाव पर बिका। लहसुन के भाव इंदौर मंडी में 1800 रुपए प्रति क्विंटल से 13200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। काबुली चने की बात करे तो यह 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल के भाव से लेकर 8900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। बंगाल चने के दाम 6495 से 6495 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहे। जबकि मक्का 1699 से 2072 के भाव पर रहा।