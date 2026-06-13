एमपी में मानसून को लेकर आया नया अपडेट, आज 33 जिलों में आंधी-बारिश, 60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

प्री-मानसूनी बारिश का असर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में दिखाई दे रहा है। यहां तापमान में गिरावट होना शुरु हो गई है। रीवा में 7.3 डिग्री, सतना में 6.6 डिग्री और ग्वालियर में 5.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरा है। ऐसे में कई शहरों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दक्षिण - पश्चिम मानसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ना शुरु कर दी है। ऐसे में अगर हवा रुख यथावत रहा तो आगामी तीन से पांच दिनों में मानसून एमपी में दस्तक दे सकता है। मानसून के आगमन के साथ प्रदेश के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।