कैसे खत्म होगी MP की राज्यसभा की लड़ाई! कांग्रेस के 4 प्रमुख नेताओं के बड़े बयान

Meenakshi Natarajan Case- राज्यसभा चुनाव में मध्यप्रदेश से कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपना नामांकन निरस्त कर दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा मिली है। शुक्रवार को इस मामले में कांग्रेस की याचिका को शीर्ष कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नॉन मेंटेनेबल यानि अग्राह्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में ही राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के 61 पार्टी विधायकों के साथ मार्च किया। पुलिस ने उन्हें रोका और झड़प के बाद सभी को हिरासत में ले लिया। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राज्यसभा सीट की लड़ाई को निर्णायक दौर पर पहुंचाने के लिए कांग्रेस Congress के पास सीमित विकल्प बचे हैं। इस संबंध में प्रमुख नेताओं ने अपनी रणनीति स्पष्ट भी की है। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा ने नामांकन रद्द करवाया है। उन्होंने कहा कि अब हम जनता की अदालत में जाएंगे।