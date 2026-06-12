इन 3 कारणों से सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई मीनाक्षी नटराजन की याचिका

Rajya Sabha Elections: कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन (Meenakshi Natarajan nomination) को लेकर शुक्रवार को राजनीति गर्म रही। एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित एमपी कांग्रेस 61 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं, दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन की रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, सुनवाई के बाद मीनाक्षी को सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी हाथ लगी। कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि ' यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।' कोर्ट ने उन्हें चुनाव याचिका दायर करने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के आदेश और सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों से मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज करने के तीन प्रमुख आधार उभरकर सामने आए। आइए बताते हैं वो तीन कारण। ……