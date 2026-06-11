‘मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म’, राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन का किया समर्थन

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि वोट और सरकार चोरी के बाद भाजपा और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने सीट चोरी के साथ मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। उन्होने आगे मध्य प्रदेश और झारखंड के राज्यसभा चुनाव का जिक्र कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी के हर दस्तावेज ट जमा था और उन पर कोई लंबित मामला भी नहीं था, पर चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। वहीं झारखंड में भाजपा समर्थित उम्मीदवार द्वारा फार्म में गलत नाम लिखने के अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें अपनी गलती ठीक करने के लिए समय दे दिया। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 'आगे और भी ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि भाजपा के लिए चुनाव फिक्स करना जीतने से ज्यादा आसान है। '