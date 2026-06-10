Breaking- रद्द माना जाएगा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

Meenakshi Natarajan nomination- चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द रखने का लिया फैसला (फोटो सोर्स- Patrika)
Meenakshi Natrajan nomination-मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर निर्वाचन अधिकारी के फैसले को कायम रखा। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द माना जाएगा। चुनाव आयोग ने आपराधिक मामला छिपाने को आधार माना। कांग्रेस के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। चुनाव आयोग से मीनाक्षी नटराजन को राहत नहीं मिली ।
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