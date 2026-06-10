“जल्दी आइए, गड़बड़ी कर रहे हैं” मीनाक्षी नटराजन ने वरिष्ठ नेताओं को किया मोबाइल

MP Rajyasabha Chunav- राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की तीसरी सीट के लिए चल रही सियासी रस्साकशी में मंगलवार को बड़ा मोड़ आ गया। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने बीजेपी की आपत्ति पर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन Meenakshi Natarajan का नामांकन रद्द कर दिया। माना जा रहा है, नटराजन के नामांकन रद्द होने से भाजपा के महेश केवट की नैय्या पार हो गई है। विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा के पास भाजपा महामंत्री राहुल कोठारी ने मीनाक्षी के शपथ पत्र पर आपत्ति ली थी। 2025 के एक मामले का हवाला देते हुए कोठारी ने कहा, हैदराबाद की कोर्ट में दर्ज परिवाद में नटराजन आरोपी हैं। यह जानकारी छिपाई। बीजेपी के आपत्ति लेते ही मीनाक्षी नटराजन परेशान हो उठीं। उन्होंने तुरंत वरिष्ठ नेताओं को मोबाइल कर कहा कि यहां गड़बड़ी चल रही है। इसके बाद ही कांग्रेस नेता और विधायक विधानसभा पहुंचे तथा हंगामा करने लगे। एमपी कांग्रेस ने इसे जनमत, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया।